Cambiaso Juve: scontato il rientro dal Bologna, ma… Lo scenario per l’esterno che ritornerà dal prestito

Il rientro di Cambiaso alla Juve dopo la stagione trascorsa in prestito al Bologna è scontato. Come spiegato da Sky Sport, i bianconeri vogliono “rinfrescare” la fascia destra e quindi Allegri proverà l’esterno in quella zona di campo durante il ritiro estivo.

Il suo futuro alla Juve, però, è comunque in bilico. Per Sky Sport, infatti, Cambiaso potrebbe anche essere spostato sulla sinistra dove però agiscono già Kostic e Iling-Junior. E quindi i bianconeri potrebbero valutare una nuova cessione in prestito.

