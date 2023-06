Iling-Junior Juve, si apre l’ipotesi dell’addio: la situazione di mercato dell’esterno inglese, una delle sorprese più liete della stagione

Iling-Junior è stata una delle sorprese più liete della travagliata e complicata stagione della Juve chiusa pochi giorni fa. Il suo futuro, tuttavia, è ancora da definire.

In base a quanto riferito da Sky Sport, infatti, l’esterno si gioca un posto con Cambiaso (di rientro dal Bologna) per fare da vice a Kostic sulla fascia sinistra. Per Iling-Junior, quindi, non è da escludere l’ipotesi di un addio in prestito.

