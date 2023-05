Rabiot Juve, interesse del Bayern Monaco! L’indiscrezione di mercato sul francese e tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Christian Falk di Sport BILD, anche il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce di Adrien Rabiot. Il club bavarese sarebbe interessato alla situazione del francese, ancora in scadenza di contratto con la Juventus.

Altri due candidati per il Bayern sono Kovacic e Rice. In prima fila, però, ci sarebbe proprio Rabiot per la possibile firma a parametro zero.

