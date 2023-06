Rabiot Juve, la risposta al rinnovo è una priorità del mercato: la situazione per il centrocampista francese

La risposta di Rabiot alla Juve riguardo il rinnovo di contratto non è ancora arrivata e si spera possa arrivare nei prossimi giorni. In casa bianconera ci sono fiducia e ottimismo per il si del giocatore.

Come spiegato da Sky Sport la permanenza di Rabiot è una priorità di mercato per la Juve e il rinnovo metterebbe a posto tanti problemi. Le parti si parlano e sono attese novità.

