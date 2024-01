Rabiot Juve, le ultime novità sul Decreto Crescita cambiano il futuro del giocatore francese? Ecco cosa succederà

Calciomercato.com fa il punto sul futuro di Adrien Rabiot ora che si dirà addio al Decreto Crescita. Una situazione che alla Juve avevano già preso in considerazione e che non cambia quindi i piani per il futuro del francese.

Si proverà a rinnovare alle stesse cifre attuali (attorno ai 7 milioni), a patto che lo stesso giocatore non sia attratto dal provare esperienze all’estero. In quel caso ci sarebbe ben poco da fare.

The post Rabiot Juve, l’addio al Decreto Crescita cambia il futuro? Cosa succede sul rinnovo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG