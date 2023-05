Rabiot Juve, offerta per il rinnovo ma firma più lontana! Cosa filtra sul futuro del centrocampista francese

Fabrizio Romano fa il punto sul futuro di Rabiot. Anche il Manchester United è ancora interessato al francese, ma non c’è ancora nulla di avanzato in quanto anche altri club, come il Bayern Monaco, sono in corsa.

Nel caso dei Red Devils dipenderà tanto anche dalle tempistiche della cessione del club. La Juventus, dal canto suo, avrebbe già presentato al centrocampista francese un’offerta per il rinnovo. Una firma che al momento resta però improbabile.

