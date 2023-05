Tudor Juve, l’ex nome forte in caso di addio di Allegri! Tutti i dettagli e le ultime in casa bianconera

Come riportato da Gazzetta.it, sono diversi i profili valutati dalla Juve in caso di separazione con Massimiliano Allegri. In prima fila, il nome forte è quello dell’ex Igor Tudor, già vice di Pirlo sulla panchina dei bianconeri.

Il tecnico è reduce da una stagione piuttosto positiva a Marsiglia, ma è appunto sotto contratto e andrà liberato dal club francese.

