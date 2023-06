Rabiot Juve: «Voleva 10 milioni dal Manchester». Il retroscena sul rinnovo di contratto ufficializzato oggi

La mamma-agente di Rabiot, Veronique, aveva chiesto al Manchester United un triennale da 10 milioni netti a stagione più altri 10 di commissione al momento dell’ingaggio per andare in Premier League, ma i Red Devils hanno detto no.

A rendere noto il retroscena dopo il rinnovo di contratto ufficializzato oggi dalla Juve è stata Gazzetta.it. Dopo il rifiuto immediato del Manchester United mamma Veronique ha optato per accettare la proposta bianconera.

