Rabiot non dimentica l’ultima volta con la Fiorentina: al Franchi vuole ripetersi. A febbraio il suo gol fu decisivo per la vittoria

Rabiot non dimentica l’ultima volta che ha affrontato la Fiorentina. Era il 12 febbraio 2023 e il centrocampista segnò al 34′ il gol decisivo per la vittoria della Juve per 1-0 allo Stadium. E c’è da credere che Rabiot proverà a ripetersi domenica al Franchi.

A Firenze, nella passata stagione, i bianconeri non andarono oltre l’1-1 con rete di Milik e pareggio di Kouame (3 settembre 2022).

