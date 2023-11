Ferguson: «Bologna fortissimo, con la Lazio 3 punti importanti. Europa Pensiamo alla Fiorentina». Le parole dell’obiettivo Juve

Ferguson, autore del gol vittoria del Bologna contro la Lazio, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Queste le parole dell’obiettivo di mercato della Juve.

FERGUSON – «Sono molto contento, questa vittoria è molto importante per noi. La cosa più importante sono i 3 punti. Non abbiamo giocato bene il primo tempo, però il secondo abbiamo giocato molto meglio. Loro sono forti, noi fortissimi. E’ stata una partita difficile come sempre e come lo sono tutte in campionato, però siamo pronti per questo. Europa Pensiamo alla Fiorentina perché è la prossima partita, non guardiamo troppo lungo».

