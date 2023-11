Vlahovic e Chiesa alla prova Fiorentina: i tifosi della viola faranno questo agli ex attaccanti ora alla Juve

Vlahovic e Chiesa domenica affronteranno la Fiorentina da ex e, come riferito da La Stampa, i tifosi della Viola stanno preparando un’accoglienza dura per i due attaccanti della Juve.

La Curva Fiesole e tutto il popolo del Franchi, infatti, sono invitati a ricoprire di fischi Vlahovic e Chiesa. A Firenze i due ex, così come il resto dei bianconeri, troveranno un clima infuocato.

