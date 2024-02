Rabiot si allontana dalla Juve: tre big inglesi trattano con la madre-agente Veronique. La situazione del centrocampista

Tre big di Premier League stanno provando a trattare con Veronique, mamma-agente di Rabiot, visto che il centrocampista è in scadenza di contratto con la Juve.

A riportarlo, dall’Inghilterra, è il The Sun, secondo cui Arsenal, Liverpool e Tottenham starebbero sondando il terreno per provare il colpo a parametro zero. Il futuro del centrocampista francese è tutto da scrivere, ma la Juve deve stare attenta…

