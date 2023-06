Radrizzani-Sampdoria, arrivata la firma sull’accordo preliminare per il passaggio della società. E adesso…

Servirà ancora qualche giorno per completare ufficialmente la cessione della Sampdoria agli imprenditori Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, ma è già stato raggiunto l’accordo preliminare per la vendita delle quote societarie e sono state conferite al Consiglio di Amministrazione le deleghe necessarie al perfezionamento dell’operazione.

Secondo quanto riferisce sampnews24.com le parti sono così entrate nella fase esecutiva dell’operazione, che prevede l’approvazione definitiva del piano di ristrutturazione della Sampdoria da parte dei creditori, con i quali sono state avviate le negoziazioni. Si tratta semplicemente di un passaggio formale in ogni caso.

