Rampulla: «Non credo che la Juve voglia cambiare Allegri, servirebbe uno alla Lippi». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Rampulla a Radio Bianconera ha detto la sua sulle voci di un possibile separazione tra Allegri e la Juve a fine stagione. Queste le dichiarazioni dell’ex portiere.

FUTURO ALLEGRI – «Non lo so proprio. Non credo che neanche la Juve voglia cambiare. Oggi non vedo una figura carismatica che possa prendere il suo posto sulla panchina bianconera. Uno alla Lippi? Tutte le squadre vorrebbero lui o uno come lui. E’ uno dei più grandi allenatori che l’Italia abbia mai avuto. Certamente uno come Lippi farebbe comodo a tante. Ma non ne nascono tanti come lui».

