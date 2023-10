Cambio in panchina in Scozia: i Rangers di Glasgow hanno ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico, il belga Philippe Clement

Cambio sulla panchina dei Rangers di Glasgow: dopo l’esonero di Michael Beale arriva Philippe Clement.

Il tecnico belga arriva in Scozia dopo l’ultima esperienza in Ligue 1 al Monaco, conclusasi in estate.

