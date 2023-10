Il centrocampista nerazzurro a giocato una mezzora circa con la nazionale ieri sera riuscendo a segnare anche una rete.

Davide Frattesi al 93′ di Italia-Malta con un bel sinistro dal limite dell’area ha fissato il punteggio sul 4-0 finale. Una bella iniezione di fiducia per lui che aveva saltato gli ultimi impegni con l’Inter a causa di un fastidioso problema muscolare. L’ex Sassuolo ha parlato così alla RAI proiettandosi già alla sfida di martedì contro la nazionale dei Tre Leoni. “L’Inghilterra superiore a noi? A livello di singoli sì, ma poi in campo si va in undici. “Il giocatore del Real (Jude Bellingham, ndr) al momento è con De Bruyne il centrocampista più forte perché abbina quantità e fisicità. Ma le sfide ci piacciono, non vediamo l’ora di affrontarlo. Bisogna essere concentrati e lavorare al cento per cento. Il lavoro paga sempre, che si giochi dal primo minuto o a partita in corso, bisogna sempre dare il proprio contributo. Sono contento di questi numeri e spero di migliorarli ancora“.

Luciano Spalletti

Su Spalletti

“E’ un commissario tecnico che dà il massimo e pretende il massimo, bisogna sempre stare sul pezzo. Abbiamo alzato l’asticella”.

Il terremoto scommesse

“C’è tanto dispiacere, siamo vicini ai ragazzi (Tonali e Zaniolo, ndr). Non è stato facile, soprattutto nelle prime ventiquattro ore. Non si fa di tutta l’erba un fascio, prima bisogna accertare le cose. Non si parla mai prima, me l’hanno insegnato da bambino“.

