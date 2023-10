Occhi puntati dell’Inter sulle partite tra Nazionali questa sera, un giocatore nerazzurro in campo per le Qualificazioni ad Euro 2024

Niente Serie A? Poco male per i tifosi dell’Inter che questa sera potranno osservare in campo uno dei loro giocatori. Parliamo di Hakan Çalhanoğlu, pronto a scendere in campo con la sua Turchia contro la Lettonia. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Kadioglu, Akaydin, Bardakci, Ozakacar; Ysksek; Akgun, Calhanoglu, Ozcan, Akturkoglu; Yilmaz.

Lettonia (4-2-3-1): Ozols; Savainieks; Dubra, Balodis, Ciganiks; Tobers, Savaljevs; Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics; Uldrikis.

L’articolo Inter, guarda le Nazionali: questa sera un altro nerazzurro in campo proviene da Inter News 24.

