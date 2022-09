Buona la prestazione di Simeone in Rangers-Napoli. L’attaccante non trova il gol, ma fa tanto lavoro sporco

Dopo l’esordio con gol contro il Liverpool come subentrante, Giovanni Simeone ha anche trovato la prima da titolare in Champions League contro i Rangers. E il Cholito ha disputato un’ottima prestazione, non trovando la via del gol ma lavorando tanto per la squadra. Per il Corriere dello Sport, la partita dell’argentino è da 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Lavora tanto – ma tanto – in pressing. E al 20’ è perfetto il movimento: McGregor gli respinge un tiro un po’ così, ma lui continua a lottare come un leone e si prende il primo rigore. Onora ogni pallone».

