Ranieri chiude il caso Nandez: «Lui vuole restare al Cagliari» Le parole del tecnico

Dopo le dure parole di Marotta, arrivano anche delle conferme da parte di Claudio Ranieri, su Nahitan Nandez, giocatore accostato all’Inter, fino a ieri sera:

NANDEZ – «Mi auguro che stia bene, non parlerò mai di mercato. Tutti i procuratori fanno girare i nomi, è un mercato di parole e non sto dietro alle parole. Lui vuole restare a Cagliari ed è concentrato, se andrà via lo ringrazieremo per quanto fatto»

QUI PER L’INTEGRALE

L’articolo Ranieri chiude il caso Nandez: «Lui vuole restare al Cagliari» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG