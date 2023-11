Inter, dicembre difficile per i nerazzurri: ecco tutti gli impegni per la squadra di Inzaghi

Quello che inizierà domani sarà un dicembre difficile per l’Inter, che dovrà chiudere l’anno in maniera positiva, per poi concentrarsi sul 2024.

Sono 7 le partite concentrate nell’ultimo mese del 2023, ed ecco quali saranno:

Napoli (3 dicembre)

(3 dicembre) Udinese (9 Dicembre)

(9 Dicembre) Real Sociedad – Champions League (12 dicembre)

– Champions League (12 dicembre) Lazio (17 dicembre)

(17 dicembre) Bologna – Coppa Italia (20 dicembre)

– Coppa Italia (20 dicembre) Lecce (23 dicembre)

(23 dicembre) Genoa (29 dicembre)

L’articolo Inter, dicembre difficile per i nerazzurri: ecco tutti gli impegni proviene da Inter News 24.

