Il rammarico di Claudio Ranieri per la sconfitta subita contro la Juventus: le parole dell’allenatore del Cagliari

Claudio Ranieri ha parlato al canale Youtube del Cagliari dopo la sconfitta con la Juventus.

LE PAROLE – «È stata una buona partita, abbiamo iniziato bene contro una squadra vogliosa. Noi siamo stati molto tranquilli, abbiamo fatto la nostra partita alla ricerca del gol, poi non ci siamo riusciti, mentre nel secondo tempo abbiamo sofferto nei primi 15 minuti di gioco. Non giocavamo più con la serenità mostrata nel primo tempo. Lì loro sono cresciuti e hanno segnato i loro gol su due palle inattive, cosa sulla quale avevamo lavorato tutta la settimana, perché sapevamo che le palle inattive e le ripartenze della Juventus potevano esserci letali. È stato un vero peccato, perché la squadra ha giocato e avrebbe meritato di pareggiare. Peccato per il palo, avrebbe consentito di recuperare la partita all’ultimo, ma questo è lo spirito che mi piace e che voglio sempre».

