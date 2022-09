Claudio Ranieri, doppio ex della partita Inter-Roma, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della sfida di domani

MOURINHO – «Ora è un grande amico. Fu molto carino quando il Leicester mi esonerò. Si presentò in conferenza stampa con la tuta che portava le iniziali CR. Ora è più riflessivo, consapevole. Si può cambiare. E’ giusto per il progetto dei Friedkin. Lui gioca per vincere, la sua carriera è segnata da successi straordinari, tuttavia sa bene che in questa fase della Roma ci sono gli ostacoli, i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. Ma Mourinho è un galvanizzatore unico».

INTER – «Partimmo bene, ma le cose cambiarono quando a gennaio Thiago Motta decise di andare al Psg. Eravamo d’accordo che sarebbe partito a fine stagione, ma lui cambiò idea e fece pressione sul presidente che lo accontentò. Senza Thiago saltarono gli equilibri in campo, come un orologio nel quale si inceppa un singolo elemento e l’intero meccanismo ne risente».

SCUDETTO – «Penso che il Napoli possa mettere a frutto l’esperienza negativa dell’ultima stagione. Kvara è un giocatore strepitoso. Raspadori? Mi piace da morire, per paragone mi ricorda Thomas Muller».

