Ranking Uefa: cosa cambia per la Juve dopo le qualificazioni di Atalanta e Roma. La classifica aggiornata e la situazione dell’Italia

Dopo Milan e Fiorentina pure Atalanta e Roma riescono a qualificarsi per il turno successivo in Europa. Una buona notizia per il ranking Uefa dell’Italia dopo le premature eliminazioni di Lazio, Napoli e Inter dalla Champions League.

Sia Atalanta che Roma hanno strappato il pass per i quarti di finale di Europa League eliminando rispettivamente Sporting Lisbona (vittoria per 2-1 dopo l’1-1 dell’andata) e Brighton (sconfitta per 1-0 dopo il 4-0 dell’andata). Con questi risultati l’Italia resta prima nel ranking Uefa stagionale con 5 squadre potenzialmente qualificate alla prossima Champions League, inclusa la Juve ora seconda in classifica.

ITALIA 17.713 (4/7)

GERMANIA 16.356 (3/7)

INGHILTERRA 16.250 (5/8)

FRANCIA 14.750 (3/6)

SPAGNA 14.437 (3/8)

REP.CECA 13.250 (1/4)

BELGIO 13.200 (1/5)

