Ranking Uefa: cosa cambia per la Juve dopo le vittorie di Bayern e Psg contro Lazio e Real Sociedad. La classifica aggiornata

La Germania si avvicina all’Italia nella classifica del ranking Uefa dopo la vittoria del Bayern Monaco contro la Lazio, mentre la Francia resta ancora lontana nonostante il successo del Psg sulla Real Sociedad. L’Italia resta prima con 15.571 punti e la Germania seconda con 14.929. Al terzo posto c’è l’Inghilterra con 13.875 seguita da Francia (13.750), Spagna (13.187), Repubblica Ceca (12.750), Belgio (12.400), Turchia (11.000).

Le prime due nazioni a fine anno avranno una squadra in più nella prossima Champions. La Juve, seconda in classifica, in questo momento è a +10 sulla Roma quinta che allo stato attuale sarebbe qualificata.

The post Ranking Uefa: cosa cambia per la Juve dopo le vittorie di Bayern e Psg appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG