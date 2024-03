Ranking Uefa: cosa cambia per la Juve dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions. La classifica aggiornata

Dopo Lazio e Napoli anche l’Inter dice addio alla Champions League già agli ottavi di finale. Le uniche italiane ancora impegnate in Europa restano quindi Atalanta, Milan e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League.

L’Italia resta prima nel ranking Uefa stagionale e quindi al momento mantiene il diritto di avere un posto in più per la prossima Champions. La Juve terza deve guardarsi dalla Roma quinta che ha 10 punti in meno.

Questa la classifica aggiornata del ranking Uefa.

ITALIA 16.571 (4/7)

GERMANIA 15.928 (4/7)

INGHILTERRA 15.000 (6/8)

FRANCIA 14.416 (3/6)

SPAGNA 14.187 (4/8)

REP.CECA 13.000 (3/4)

BELGIO 12.400 (2/5)

