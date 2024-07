L’ex difensore Andrea Ranocchia suggerisce al tecnico nerazzurro di far sì che il suo gruppo non si senta troppo forte.

Andrea Ranocchia alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato di vedere l’Inter ancora in prima fila in vista del prossimo campionato. “Rosa profonda e di altissimo livello, armonia di squadra, giocatori esperti e un allenatore bravissimo a gestire il gruppo, garantisce il sottoscritto che ci ha lavorato insieme: mettete insieme questi fattori e capirete perché l’Inter è la candidata numero uno alla vittoria del prossimo campionato. Lo scudetto vinto da dominatori, poi, ha creato un vantaggio che i dirigenti dell’Inter hanno irrobustito. E le mosse delle rivali possono dare più slancio ai nerazzurri, quantomeno nella prima parte della stagione: l’Inter è l’unica a non aver cambiato né guida tecnica né giocatori, Inzaghi e i suoi lavorano insieme da anni e questo è un aspetto che tutti percepiscono, avversari compresi”.

Simone Inzaghi

I nuovi acquisti

“I rinforzi arrivati dal mercato, poi, hanno completato l’opera, specialmente l’ingaggio di Zielinski: un giocatore completo, forte, di livello top, direi a volte anche sottovalutato dalla critica. Il polacco aggiungerà qualità e quantità a un reparto già super: chi può vantare in Serie A un centrocampo dove ogni giocatore che va in campo è all’altezza di quello che gli lascia il posto?”.

L’avviso

“Attenzione, però, perché avere molti grandi giocatori non significa saperli gestire. E Inzaghi in questo è eccezionale. Il prossimo step sarà gestire la consapevolezza di essere i più forti ma questa Inter sarà ancora assetata di successo, ne sono certo”.

