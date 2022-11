L’ex difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia parla ad Assisi Sport, ecco cosa dice sulla sua ex squadra nerazzurra.

Sono queste le parole di Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter che parla ad Assisi Sport della sua ex squadra nerazzurra: “L’Inter si sta riprendendo in campionato, ma il Napoli di Luciano Spalletti, che ho avuto come allenatore, va davvero molto veloce. A gennaio vedremo se sarà in grado di arrivare in fondo e vincere. Simone Inzaghi è un bravo allenatore. Sono felice per il Monza, conosco l’allenatore Raffaele Palladino, ci ho giocato insieme, ha saputo ingranare la giusta marcia stupendo tutti, faranno bene, lui è bravissimo”.

Conclude sui nerazzurri: “Praticamente è casa, dove ho tantissimi amici. Giocare a San Siro davanti a 80 mila persone è significativo, ci si arriva step dopo step, una volta che l’arbitro fischia il pubblico non lo vedi. A Milano stavo bene, mi hanno accolto premiandomi pochi giorni fa fra tanti applausi allo stadio, ho tanti amici e li sento spesso ogni giorno”.

