L’ex centravanti Fabrizio Ravanelli si è detto molto stupito dalla grande prestazione dei nerazzurri al Maradona.

TvPlay ha intervistato Fabrizio Ravanelli che ha lodato ogni singolo componente dell’Inter compresi i dirigenti per quanto fatto finora in stagione. “La vittoria contro il Napoli pesa tantissimo. L’Inter domenica ha messo in mostra tutte le sue qualità, quelle necessarie per dominare a livello nazionale ed internazionale. Mi ha impressionato per solidità difensiva, concretezza e cinisco; alla prima occasione non ti perdona, ha sofferto in alcuni momenti della gara perché il Napoli ha spinto tantissimo, ed ha dimostrato a tutti di essere una squadra difficile da battere. Ha poi trovato in Sommer un portiere magico”.

Nicolo’ Barella

Solo elogi

L’ex aitante ha commentato anche gli episodi dubbi che ci sono stati nel match contro il Napoli: “Un po’ di fortuna, poi, aiuta sempre; basti pensare che la scorsa stagione i nerazzurri hanno ceduto Onana, considerato uno dei migliori d’Europa, per 50 milioni ed oggi è impresentabile ed ha poi ingaggiato un estremo difensore fantastico. L’Inter non sbaglia un acquisto, sa scegliere ed è meritatamente in testa alla classifica. L’Inter ha vinto meritatamente. Al di là del gol, dove ci può stare l’annullamento, al di là dell’episodio – sul secondo non credo sia rigore – vado ad analizzare la partita e vedo un’Inter incredibile. Una partita di rara bellezza, sono rimasto estasiato perché di fronte ad un bel Napoli ha sofferto dopo il vantaggio ma ha continuato a spingere. Fa veramente paura“.

