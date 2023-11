Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato della sfida contro l’Inter a Tuttomercatoweb

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato della sfida contro l’Inter a Tuttomercatoweb. Le sue dichiarazioni:

INTER FAVORITA – «Sì, perché credo che abbia veramente due squadre. Affrontare l’Inter in questo momento è affrontare una squadra molto molto forte con una mentalità vincente. L’hanno costruita tutti, dall’allenatore alla società. Ha tanti campioni, ha tante scelte, ha sostituti all’altezza della situazione in qualsiasi ruolo. Sono molto forti davanti, soprattutto a centrocampo, una difesa molto solida: oggi l’Inter è la squadra da battere in Serie A».

