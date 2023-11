Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti spera che tutte e 4 le italiane possano superare il girone di Champions.

Javier Zanetti ha parlato di Inter ma non solo nel corso di un’intervista concessa a Planetwin365.news. “Tutte le italiane hanno le potenzialità e le possibilità di passare il girone di Champions, quindi dipende da ognuna di loro. Forse qualcuna avrà più difficoltà delle altre perché comunque sono tutte competizioni europee sempre complesse. Riguardo all’Inter, abbiamo raggiunto la qualificazione con merito ma ora c’è da giocarsi il primo posto e non è affatto scontato, per cui metteremo la massima concentrazione per le ultime due partite“.

esultanza gol Lautaro Martinez

Sul Toro

“Chi potrebbe prendere il ruolo di Messi nell’Argentina Sarà difficilissimo eguagliarlo ma credo che Lautaro possa essere un suo erede. Sta crescendo anno dopo anno e si sta confermando un leader. Lavora per la squadra, segna, è diventato un giocatore completo e ha la fascia nell’Inter. L’augurio è che possa continuare così e magari un giorno possa vincere anche lui il pallone d’oro“.

Considerazioni sulle nazionali ma non solo

“Sono contento che Spalletti sia il nuovo c. t., so quanto possa dare alla Nazionale italiana. Soulé? Lo conoscevo e credo che vestire la maglia del Frosinone gli abbia fatto bene, sta dando il suo contributo e si sta mettendo in luce. Già in Argentina era considerato uno dei giovani più promettenti e sta concretizzando il suo percorso. Ha tutto il tempo per ritagliarsi uno spazio nella Nazionale. Chi nel futuro sarà protagonista Credo Bellingham e Mbappé“.

