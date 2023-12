Il giornalista Fabio Ravezzani si è espresso sulla lotta scudetto tra Inter e Juventus citando anche le parole di Francesco Acerbi

Le parole di Ravezzani sulla sfida scudetto tra Inter e Juventus, citando anche le parole di Francesco Acerbi.

«Acerbi? Discorso inopportuno: un giocatore deve pensare alla sua squadra e non fare paragoni con le altre, al massimo può farlo un allenatore o un dirigente. Poi, dire che l’Inter è la squadra più forte del campionato non significa insultare qualcuno, e questo non significa che l’Inter deve vincere il campionato. L’Inter deve fare una bella stagione. Negli ultimi anni è stata la più brava a programmare. E’ sicuramente la squadra più forte di questi ultimi tre anni»

L’articolo Ravezzani: «Acerbi? Parole inopportune» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG