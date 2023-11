Il giornalista Fabio Ravezzani si esprime duramente sull’inizio stagionale del Milan di Stefano Pioli: il suo commento

Intervenuto in diretta sul canale Twitch di QSVS di Telelombardia, Fabio Ravezzani non risparmia critiche al Milan, confrontandola con l’Inter e con la Salernitana.

LE PAROLE – «Raccontiamocela tutti tranne qualche tifoso fanatico era chiaro che l’Inter avesse una rosa superiore anche a livello di qualità rispetto a quella del Milan. Si erano illusi per la vittoria dello scudetto ma è oggettivo che l’Inter abbia una squadra più forte. Ciò non vuol dire che abbia dovuto vincere 5 volte di fila il derby in quel modo. Pioli con il Milan ha collezionato disastri e disfatte contro i nerazzurri. Probabilmente anche la Salernitana avrebbe fatto meglio contro l’Inter».

