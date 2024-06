Il giornalista di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha analizzato alcuni aspetti della conferenza stampa di Ibrahimovic.

MilanNews ha intervistato Fabio Ravezzani che ha detto la sua sui prossimi obiettivi del Milan e non solo. “Il problema vero su cui Ibra ha glissato è che il Milan perde due protagonisti degli ultimi successi come Pioli e Giroud e in questo momento il primo viene sostituito da un allenatore di prospettiva ma non un vincente dichiarato e sul centravanti è ancora tutto da vedere”.

Le frasi riguardanti la trattativa per Zirkzee

“Trovo che il termine ‘beneficenza’ utilizzato da Ibrahimovic per descrivere le commissioni per la mediazione del trasferimento non sia corretto. Filosoficamente non sono d’accordo con questo ragionamento. Il Milan deve prendere o non prendere Zirkzee sapendo che costa 55 milioni. Come questi soldi sono divisi è irrilevante, non c’è la morale quando si fa il mercato. Il tema non deve essere: vogliono troppi soldi gli intermediari. Devi sapere che Zirkzee costa 55 milioni e se non consideri la valutazione congrua vai su altro”.

Gerry Cardinale

Gli obiettivi del Milan

“Il proprietario vuole il bilancio in attivo e la strategia è legittima, dato che parliamo di un imprenditore che ha preso il Milan perché in quel momento libero il Milan. Nelle vene di Cardinale non scorre sangue rossonero, bisogna farsene una ragione. Il punto è che magari si pensa di vincere con questa strategia ma intanto passano gli anni, l’Inter spende più del Milan in termini di investimenti e vince. La Juve pur avendo un passivo enorme non sta farma e tratta giocatori da 60 milioni. Quello che fa il Milan è un altro tipo di mercato, questo d’altra parte crea frustrazione tra i tifosi”.

