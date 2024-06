Il Manchester United avrebbe fatto irruzione nella trattativa tra il Milan e Zirkzee, complicando e non poco le operazioni del Club rossonero.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Il Milan non vorrebbe riconoscere una cifra così importante e, in questa fase di stallo, una big di Premier potrebbe rovinare i piani dei rossoneri.

L’arrivo del Manchester United

Il Milan nonostante abbia trovato l’intesa con Zirkzee, da giorni oramai, non riesce ancora a chiudere definitivamente l’affare. In questa fase di stallo – scrive ‘The Athletic’ – il Manchester United sta tentando di inserirsi e sparigliare le carte. Per i Red Devils infatti l’attaccante olandese è il primo della lista, sopravanzando anche i profili di Jonathan David e Ivan Toney. L’ingresso sulle scene del club inglese rischia di far vacillare tutte le certezze e speranze cullate fino a qui dalla squadra mercato rossonera.

Joshua Zirkzee

La risposta del Milan

Come riportato anche ieri da Fabrizio Romano, il Milan gode ancora di una posizione di vantaggio avendo già in tasca il sì del giocatore. Questa fase di stallo però rischia di compromettere un corteggiamento che prosegue da mesi. I vertici di Via Aldo Rossi si trovano dinanzi ora a un bivio: accelerare per Zirkzee, magari avvicinandosi alle richieste del suo procuratore, oppure rischiare davvero di perdere il giocatore tanto inseguito.

