Il Milan monitora Santiago Gimenez del Feyenoord. Su di lui già tanta concorrenza ma i rossoneri avrebbero già parlato con il padre e l’entourage del giocatore.

Il Milan nel prossimo mercato acquisterà una prima punta importante, capace di offrire gol e gioco a Fonseca. L’addio di Giroud obbliga che la scelta ricada su un profilo di primo livello. Non è un caso infatti che la squadra mercato rossonera abbia rivolto le proprie mire verso Joshua Zirkzee, autore di un campionato importante e dotato di qualità tecniche sopraffine. Le difficoltà che sta incontrando il Milan nel chiudere l’affare spingono i vertici di Via Aldo Rossi a guardarsi attorno, in cerca di alternative di valore. Nicoò Schira, attraverso il proprio profilo X, ha segnalato che la squadra mercato rossonera starebbe monitorando un attaccante top che, qualora saltasse Zirkzee, potrebbe diventare il primo obiettivo per il Milan.

Occhi su Gimenez

Il noto giornalista ed esperto di mercato ha svelato che il Milan starebbe continuando a monitorare Santiago Gimenez del Feyenoord. Sull’attaccante la concorrenza è molto serrata. Nicolò Schira infatti riporta che “molti club stanno monitorando l’attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez (classe 2001): Milan, Napoli, Tottenham e Liverpool hanno mostrato interesse per il giocatore messicano”.

Santiago Giménez

L’asso nella manica del Milan

Nonostante la concorrenza per Gimenez sia serrata, il Milan ha dalla sua un possibile asso nella manica. La squadra mercato rossonera infatti avrebbe già incontrato sia il padre che l’entourage del giocatore. Dettaglio questo che pone i rossoneri in una leggera posizione di vantaggio anche se, occorre dirlo, le inseguitrici potrebbero velocemente recuperare terreno e insidiare il Milan.

