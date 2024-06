Ancora nessuna novità sull’esterno olandese e questa non è una buona notizia per i dirigenti nerazzurri.

L’Inter è in attesa di chiarire il dubbio legato a Denzel Dumfries: il futuro del laterale potrebbe influenzare non poco la sessione estiva di mercato del club.

La situazione

L’ex PSV Eindhoven ha il contratto in scadenza nel 2025 ma la trattativa per il rinnovo non si sta rivelando affatto semplice. Nonostante l’intenzione del club sia quella di trattenere il giocatore, l’ostacolo principale rimane la richiesta di un ingaggio da 5 milioni a stagione, una cifra che l’Inter, al momento, valuta eccessiva.

Denzel Justus Dumfries

Stallo

La sua cessione già questa estate diventa quindi uno scenario sempre più concreto, specie alla luce delle vicende legate a Milan Skriniar; l’Inter non ripeterà lo stesso errore e cercherà di risolvere la questione in anticipo. Dumfries, dal canto suo, non escluderebbe un trasferimento, a patto che la destinazione sia di un livello pari, se non superiore, a quello dell’Inter. Tuttavia, al momento, l’unico club che sembra avere manifestato un interesse concreto è l’Aston Villa, una destinazione che non soddisfa pienamente le aspettative del giocatore olandese.

Possibili scenari futuri

L’Europeo rappresenta per l’olandese un’occasione preziosa per cercare di attirare l’interesse di club di primo piano, come ad esempio il Manchester United. I nerazzurri, come evidenzia il Corriere dello Sport, lo lascerebbero partire solamente per un’offerta superiore ai 25 milioni di euro ma, nonostante le posizioni distanti, non hanno ancora abbandonato l’idea di convincere Dumfries a rinnovare. Marotta e Ausilio però non alzeranno la propria offerta per il prolungamento che al momento ammonta ad uno stipendio di 4 milioni a stagione.

