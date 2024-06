Il Milan avrebbe scelto Diogo Leite come rinforzo in difesa. Contatti continui con il suo agente, affare in caldo da definire nelle prossime settimane.

Il Milan si è posto come priorità il nuovo attaccante. La scelta della nuova punta sta canalizzando ogni risorsa ed energia in quanto da essa dipendono molte sorti della prossima stagione e non solo. Occorre non sbagliare, trovare un attaccante che coniughi al meglio investimento e duttilità tattica oltre che tecnica. La squadra mercato rossonera però guarda anche ad altri reparti, la difesa in particolare. Sul taccuino di Moncada un profilo in particolare è balzato in testa alle preferenze.

Diogo Leite: affare in caldo

Il difensore individuato dalla squadra mercato rossonera porta il nome di Diogo Leite: portoghese attualmente in forza all’Union Berlino. Il classe 1999 ha convinto Moncada per via di una stazza fisica imponente che lo rende insuperabile nel gioco aereo ma non solo, anche per via del forte senso di anticipo e di un piede particolarmente educato nell’impostazione. Al momento il Milan – scrive Il Corriere dello Sport – ha messo l’affare in stand-by, dopo aver tenuto calda la pista attraverso contatti frequenti con l’agente del calciatore. Fonseca avrebbe già dato il suo benestare alla trattativa che, da quanto trapela, avrà luogo solo dopo la definizione dell’attaccante che ha la priorità.

La nuova difesa del Milan

Diogo Leite non sarà l’unico innesto in difesa. La squadra mercato rossonera focalizzerà i proprio sforzi anche su un terzino di fascia destra, oltre che sul centrale. Il profilo che maggiormente piace ai rossoneri è Emerson Royal, per cui il Milan avrebbe già fatto un’offerta al Tottenham con cui a breve potrebbe essere trovata un’intesa.

