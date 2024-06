Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ha detto la sua sulle voci di mercato che riguardano i due top player della sua squadra.

Marco Ottolini ha parlato a Sky Sport dell’operazione che potrebbe portare Josep Martinez all’Inter. “E’ ancora tutto da confermare, ci sono dei sondaggi e dei discorsi. E’ un portiere abbastanza giovane, di grande personalità e prospettiva. Non sente la pressione, è bravo a giocare coi piedi, una caratteristica molto ricercata nel calcio moderno“. Le ultime notizie ci dicono che Inter e Genoa sono molto vicine a trovare un accordo: i liguri chiedono 18 milioni ed i nerazzurri ne offrono 15 con una contropartita. Al momento i rossoblù stanno scegliendo quale giovane interista possa fare più al loro caso.

L’esordio al Genoa in Serie B

“Non so come abbia fatto a giocare davanti a 50mila persone con la febbre alta. Lo guardavo nel riscaldamento e sembrava in un altro mondo. Avevamo due bravi portieri l’anno scorso, lui e Semper. A Bari è arrivata la svolta”.

Josep Martinez

Sull’attaccante islandese

“L’abbiamo pagato 1,6 milioni di euro, a gennaio abbiamo rifiutato 25 milioni di euro dalla Fiorentina. Non è sul mercato, giocatori come lui e Retegui ce li teniamo stretti. Il mercato poi è vario e lungo, se arriveranno offerte le valuteremo. Il nostro è un ambiente dove si lavora bene, poi è chiaro che ci siano ambizioni di carriera che vanno tenute in considerazione. Però i ragazzi stanno benissimo dove sono”.

