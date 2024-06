Il Newcastle ha mostrato un’interesse concreto per Fikayo Tomori e alcune voci parlavano di un possibile scambio con Tonali. Il difensore del Milan ha rifiutato ogni proposta.

Il mercato si articola su decine di indiscrezioni, suggestioni più o meno concrete. Nelle ultime ore è circolata la notizia del possibile interesse del Newcastle per il centrale di difesa del Milan Fikayo Tomori. Il giocatore inglese è finito al centro anche di un clamoroso intreccio di mercato che porterebbe in rossonero Sandro Tonali in uno scambio che, al momento, appare davvero molto complicato. Il portale ‘Football Insider’ ha inoltre svelato che il difensore del Milan avrebbe già preso posizione in merito all’interesse dei ‘Magpies’.

La scelta di Tomori

Fikaya Tomori, splendido interprete del Milan dello scudetto, ha vissuto con i rossoneri una stagione tra alti e bassi, condizionata senza dubbio anche da diversi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Nonostante ciò è finito nel mirino del Newcastle, il club inglese che nella passata stagione ha strappato Tonali al Milan a suon di milioni. Il difensore inglese ha però – scrive ‘Football Insider’ – già preso posizione in merito al possibile interesse dei Magpies’. La volontà di Tomori è restare al Milan, senza nemmeno prendere in considerazione le avances del club inglese. Forte segnale di continuità con il progetto rossonero.

Sandro Tonali

Scambio Tomori-Tonali, solo un sogno?

L’ipotetico scambio tra Tonali e Tomori sembra davvero essere destinato a rimanere una suggestione di mercato e nulla più. Mancano infatti molti elementi per determinare possibile l’intreccio tra Milan e Newcastle, per prima la volontà di Tomori che pare essere chiara. Da considerare infine anche lo stipendio importante che Tonali percepisce ai Magpies che complica ulteriormente ogni tipo di incastro.

