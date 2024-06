I nerazzurri di fatto sono riusciti a colmare l’unica lacuna che c’era nella rosa dopo il mancato riscatto di Emil Audero.

L’Inter sta per concludere una significativa operazione di mercato: come vi diciamo da giorni, è in chiusura la trattativa che porta a Josep Martinez.

La situazione

I nerazzurri erano alla ricerca di un vice affidabile per il primo portiere Yann Sommer che potesse in futuro raccoglierne l’eredità considerati i suoi 35 anni. Dopo aver abbandonato la pista Bento per costi eccessivi, l’Inter ha messo nel mirino Josep Martinez, attuale numero uno del Genoa.

Josep Martinez

Cosa manca

Le due società sono vicinissime a trovare l’accordo che porterà lo spagnolo a vestire la maglia nerazzurra. La squadra di Alberto Gilardino in questo momento sta valutando diverse contropartite tecniche: una di queste entrerà nell’affare. Tra i nomi sul tavolo, Satriano è una possibilità ma solo in caso di cessione di un attaccante da parte dei liguri, si pensa ad Ekuban. Sky Sport ritiene che nonostante manchi qualcosina per la fumata bianca, la trattativa dovrebbe andare in porto entro dopodomani, giovedì 20 giugno.

I numeri di Josep Martinez

Martinez è arrivato in Italia nel 2022 e ha conquistato sin da subito il posto da titolare: il Genoa era in Serie B ma è nell’ultimo campionato che c’è stato il salto di qualità. Le sue statistiche recitano 36 presenze con 8 clean sheet in stagione. In totale, durante il suo periodo con il club ligure, Martinez ha disputato 68 partite, subendo altrettanti goal e mantenendo la porta inviolata in 25 occasioni.

