L’agente FIFA Florin Manea si dice a sorpresa quasi convinto che l’islandese andrà ai nerazzurri.

Florin Manea a TvPlay ha parlato così del suo assistito Radu Dragusin passato a gennaio scorso dal Genoa al Tottenham per più di 30 milioni di euro. “Radu è pronto a tutto, non ha paura della concorrenza. Io non sono preoccupato perché un difensore così forte non può essere stoppato, la sua crescita non può essere rallentata. Comunque il Tottenham ha sempre riposto fiducia in lui e in Serie A ha affrontato attaccanti fortissimi. L’unico che l’ha messo in difficoltà sul serio è stato Lautaro Martinez ma parliamo di quando Dragusin militava nella Salernitana”. Genoa-Inter dell’ultima stagione infatti non vide protagonista il Toro per colpa di un piccolo risentimento muscolare.

Clamorosa rivelazione

L’Inter se non riesce a cedere almeno Arnautovic non può comprare un altro attaccante: al di là degli aspetti economici, ci sarebbe un problema con la lista Champions. L’eventuale nuovo acquisto dovrebbe aver svolto almeno 3 anni nel settore giovanile nerazzurro; ecco perché è alquanto improbabile l’arrivo di Albert Gudmundsson all’Inter. Il procuratore di Dragusin però ha sganciato la bomba: “Ho rapporti con Giuffrida, il suo agente. E’ un calciatore che nell’ultima stagione ha dimostrato tantissimo. Andrà all’Inter? Penso di sì, secondo me alla fine andrà in nerazzurro a meno che non arrivi qualcuno con i milioni veri”. Il pericolo vero deriva dal possibile interesse di qualche squadra della Premier League.

