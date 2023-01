Fabio Ravezzani parla sul canale YouTube di QSVS, ecco cosa dice sulla situazione dell’Inter in vista della Supercoppa.

Sono queste le parole del giornalista Fabio Ravezzani, che parla così su YouTube nel canale di QSVS, ecco come analizza la situazione dell’Inter in vista della Supercoppa: “L’Inter non arriva bene alla Supercoppa. Gioca un calcio più utile e pragmatico rispetto al Milan, ma di una bruttezza e di una tristezza infinita. Entrambe le squadre non sono al meglio. L’Inter sembra più solida, ma dicevamo lo stesso nel finale dello scorso anno. I nerazzurri hanno un’arma in più rispetto ai rossoneri: lo stoccatore. Lautaro nella finalizzazione è meglio di Giroud.“

Conclude così: “In vista della Supercoppa, però, nessuna delle due sembra in uno stato di forma dominante. L’Inter di Inzaghi sta giocando peggio della prima Inter di Inzaghi, c’è qualcosa che non va. Si sta adagiando troppo sul concetto di aspettare e ripartire. Un concetto che dà i suoi frutti contro squadre importante, ma che fa rischiare molto contro squadre medio piccole.“

