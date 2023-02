Il giornalista Fabio Ravezzani, parla al canale Youtube del QSVS, ecco cosa dice sull’Inter ma soprattutto critica Lukaku.

Sono queste le parole di Fabio Ravezzani, il famoso giornalista analizza la prestazione dell’Inter al canale Youtube di QSVS, così si esprime duramente su Lukaku: “Preoccupa Lukaku, che al di là del gol è stato imbarazzante: è un giocatore macchinoso. Ha detto di sentirsi al 100%, ma questo Lukaku non serve all’Inter. Lo vedo sempre appesantito, dovrebbe sottoporsi a una dieta ferrea e perdere quei 3-4 chili in più che si porta addosso.”

Borja Valero a DAZN parla così della prestazione di Mkhitaryan: “Ha fatto una grandissima gara, ha fatto un gol veramente difficile che credo abbia indirizzato la partita per prendere i tre punti. Ma non solo, anche in fase difensiva sa sempre stare nel posto giusto ed aiutare molto la squadra.”

