L’ex calciatore Behrami parlando a DAZN, discute della prestazione dell’Inter ma soprattutto riguardo a Barella.

L’ex giocatore Behrami analizza a DAZN il successo dell’Inter contro l’Udinese, ma precisamente fa riferimento alle continue proteste di Barella in partita: “È un limite? Assolutamente sì, perché se sei in una squadra con personalità forti rischi di cadere veramente in un baratro da cui è difficile venirne fuori. Sei all’Inter, sei uno dei leader carismatici di questa squadra e ti rispettano tutti. All’estero ci sono personalità un po’ più complicate. La natura ti porta a fare così, quindi ti snaturi e perdi forse anche le tue qualità. Deve cercare di limare questo aspetto qua che non serve a nessuno.“

Zenga a Sky Sport parla della scelta di Inzaghi di schierare Handanovic e non Onana: “Non ho capito questa mossa, chiederemo a Inzaghi. Scelta un po’ strana. Lukaku-Barella? Cose di campo che sono sempre successe.”

