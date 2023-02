Sono queste le parole del centrocampista armeno dell’Inter, Mkhitaryan che ieri ha segnato la rete decisiva.

Intervistato a fine partita da InterTV, il match winner Mkhitaryan parla della vittoria della sua Inter contro l’Udinese: “Sono felice per questo gol, non era il primo a San Siro ma il secondo. Contavano comunque i tre punti e siamo molto felici di averli ottenuti. Ne ho sbagliati tante quest’anno prima di segnare questo, sono contento che sia arrivato oggi. Per me comunque la cosa più importante sono i risultati della squadra e non quelli individuali.”

Conclude così: “Sappiamo che non sarà una partita facile, analizzeremo ciò che possiamo fare meglio. In queste partite bisogna essere intelligenti anche perché si gioca su andata e ritorno. Valuteremo domani, spero che non ci sia niente di grave.”

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG