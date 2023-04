Dire a Fagioli che citare Vlahovic e Kostic a loro volta insultati a San Siro non è un modo intelligente per affrontare seriamente il problema razzismo. La chiamata in correità non assolve nessuno. Anzi, giustifica il reo. Questo è deprimente. #Juve #Inter

— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 5, 2023