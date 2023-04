Cori Juve Inter, dice la sua anche l’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio: ecco le parole del Principino – FOTO

Claudio Marchisio dice la sua dopo i cori ascoltati in Juve–Inter di ieri sera. Il messaggio social dell’ex bianconero.

IL MESSAGGIO – «Abbiamo grandi progetti istituzionali contro la discriminazione razziale, slogan ideati dai più talentuosi creativi delle più importanti agenzie di comunicazione, video emozionali, giornate dedicate e comunicati stampa da applausi. Eppure non riusciamo ad evitare che degli imbecilli in ogni dannata giornata di campionato di calcio si permettano di urlare frasi vergognose dentro gli stadi. Non riusciamo a mettere da parte il tifo e a metterci nei panni di ragazzi che puntualmente si sentono dare del “Negro” o dello “Zingaro” ogni cavolo di partita. Non riusciamo a capire che questa roba qui non c’entra niente con il tifo. O non sei razzista o sei un coglione e se fai parte della seconda categoria allo stadio NON ci devi entrare».

The post Cori Juve Inter, interviene Marchisio: parole chiare del Principino – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG