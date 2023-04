Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, si scaglia contro i tifosi dopo quanto successo contro l’Inter

Cobolli Gigli si è rivolto così ai tifosi della Juve tramite i microfoni di 1 Football Club.

LE PAROLE – «Sono totalmente ingiustificabili i tifosi, così come i giocatori. Quanto accaduto tra i calciatori avviene al termine di una partita molto tesa come Juventus-Inter. I giocatori dovrebbero imparare da Del Piero, il quale non reagiva mai alle provocazioni avversarie. Ci vorrebbero, però, un bel paio di attributi ed un carattere molto forte. Per quanto attiene i tifosi, andranno considerate delle misure a medio-lungo termine che possano prevenire episodi che, ormai, si verificano troppo spesso sui campi di calcio».

