Dopo gli episodi di razzismo nei confronti di Maignan in Udinese Milan arrivano importanti novità dalle indagini

Continua a tenere banco il caso Mike Maignan: il portiere del Milan, nella sfida di campionato sul campo dell’Udinese, è stato vittima di insulti razzisti. Dopo che è stato individuato e punito il primo responsabile continuano le indagini della polizia.

in tal senso arrivano importanti novità: come riportato da Sportface la Polizia ha individuato altri quattro soggetti (tre uomini e una donna). Saranno banditi a vita dallo stadio di Udine e riceveranno il Daspo di 5 anni (pena massima per chi non è recidivo)

