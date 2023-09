Chi se non Bellingham per la prima vittoria stagionale del Real Madrid in Champions League, sempre lui decisivo

L’Union Berlino ha retto fino al 93esimo minuto quando il classe 2003 è stato il più lesto a ribadire in rete un tap in semplice semplice. E’ sempre Bellingham show a Madrid: sesto gol in stagione.

